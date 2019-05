Difesa: Xi Jinping, educazione fondamentale per costruire solide forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato l'importanza di una migliore istruzione del personale militare per la costruzione di solide forze armate, durante l'ispezione del Collegio di fanteria dell'esercito dell'Esercito popolare di liberazione nella provincia orientale di Jiangxi, in Cina. "L'educazione militare dovrebbe soddisfare i requisiti del combattimento, i bisogni delle forze armate e le esigenze delle future missioni", ha detto Xi. Il presidente ha incentivato le accademie e le scuole militari ad avere una forte base politica, avanzare buone riforme e migliorare la qualità dell'istruzione. Giunto all’Army Infantry College, nella mattinata di ieri, Xi si è recato al campo di addestramento per osservare i cadetti durante le operazioni di allenamento, e ha visitato un istituto dedicato alla ricerca sulla storia rivoluzionaria. Xi ha sottolineato la necessità di seguire la giusta direzione politica e rafforzare la leadership del Partito. Il presidente cinese ha esortato ad accelerare l'innovazione nella gestione e nelle attività scolastiche, rafforzare l'integrazione e l'aggiornamento della facoltà e introdurre risorse educative di alta qualità e di imporre una rigida disciplina. (Cip)