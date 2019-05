Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, oggi 22 maggio, nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un blando promontorio anticiclonico favorisce una giornata di tempo soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi e al più qualche annuvolamento più incisivo sulla Liguria, dove a inizio giornata potrà verificarsi ancora qualche debole pioggia sul Levante. Locali piovaschi pomeridiani sulle zone alpine e in successivo sconfinamento alle adiacenti aree di pianura. Clima gradevole, temperature diurne stabili sui 24-25°C in Valpadana. Ben più fresco in Liguria, dove difficilmente si andrà sopra i 20°C. Venti deboli, mar ligure poco mosso. (Rpi)