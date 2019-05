Cina: a Shanghai prima zona pilota per innovazione e applicazione intelligenza artificiale

- La metropoli cinese di Shanghai ha iniziato a costruire la prima zona pilota del paese per l'innovazione e l'applicazione dell'intelligenza artificiale (Ia). Lo riferisce la stampa cinese. Approvata dal ministero dell'Industria e dell'informazione tecnologica, la zona pilota nella nuova area di Pudong ha tre funzioni principali: stabilire un nucleo industriale di intelligenza artificiale, promuovere l'applicazione di intelligenza artificiale e costruire un sistema di supporto per l'innovazione dell'Ia, secondo l'Ufficio di economia e tecnologia dell'informazione di Shanghai. Una serie di siti di prova sarà stabilita nella zona pilota per l'innovazione e l'applicazione dell'Ia in diversi campi di identificazione, tra cui produzione, assistenza medica, trasporti e finanza, secondo l'ufficio. L'area pilota esplorerà anche il layout, l'infrastruttura, l'architettura standard e le transazioni sulla proprietà intellettuale del settore Ia, eliminando gli ostacoli alla qualificazione, ai dati e alla sicurezza. Con ricchi scenari applicativi, Shanghai ha promosso con forza lo sviluppo del settore Ia con la sua azione Ia @ SH negli ultimi anni, attraendo leader industriali come Microsoft e Ibm.La città mira a un hub globale di Ia con piani per espandere la scala del suo settore a oltre 100 miliardi di yuan (14,5 miliardi di dollari) entro il 2020. (Cip)