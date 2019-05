Italia: Gentiloni a "Bloomberg", elezioni anticipate soluzione a problemi del paese

- L'ex presidente del Consiglio italiano, Paolo Gentiloni, ritiene che il ritorno anticipato alle urne sia l'unica soluzione alle divisioni apparentemente insanabili tra i due partiti attualmente al governo del paese, Movimento 5 stelle e Lega. "Questo governo sfortunatamente non è in grado di fornire alcuna garanzia", ha dichiarato Gentiloni nel corso di una intervista a "Bloomberg Television". "Abbiamo due partiti differenti, espressione di due diversi 'populismi'. Secondo l'ex premier, l'incapacità ormai evidente dei due partiti di trovare una linea comune in merito alle priorità politiche e di bilancio ha portato "alla paralisi totale di qualunque decisione e a un conflitto continuo". Gentiloni sottolinea l'effetto deleterio delle tensioni interne alla maggioranza sui mercati finanziari, come evidenziato dalle recenti polemiche sull'ipotesi, sollevata dal vicepremier e leader della Lega Salvini, di violare i vincoli di bilancio europei. "Credo che l'unica soluzione a questo punto sia di cambiare il nostro governo, e l'unico modo di farlo è di indire nuove elezioni". (Was)