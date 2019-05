Italia: Ubs, 100 milioni di euro per appianare contenzioso col Fisco

- Ubs Group Ag ha raggiunto un accordo con le autorità fiscali italiane che prevede il versamento di 100 milioni di euro, in cambio dell'archiviazione delle accuse di evasione fiscale a carico della banca svizzera. Lo riferisce "Bloomberg", che cita fonti informate secondo cui l'accordo verrà annunciato nelle prossime settimane. Le autorità fiscali e giudiziarie italiane accusano Ubs di evasione fiscale in relazione ad un periodo quinquennale compreso tra il 2012 e il 2017. Nel 2016 un'altra banca svizzera, Credit Suisse Group, ha acconsentito a versare 109,5 milioni di dollari alle autorità italiane per archiviare una indagine relative all'utilizzo di polizze assicurative a fini di evasione fiscale. (Was)