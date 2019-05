Usa-Giappone: posizioni ancora distanti su tariffe auto e prodotti agricoli (6)

- Il Giappone sta aumentando le importazioni di carne bovina e suina dall’Europa e dai paesi americani con cui ha sottoscritto accordi di libero scambio, a scapito degli esportatori di carni statunitensi. Le importazioni giapponesi di carne suina dagli Stati Uniti sono calate del 14 per cento a febbraio, mentre quelle dall’Ue hanno segnato un balzo del 54 per cento, per effetto del nuovo accordo di partenariato economico sottoscritto da Tokyo e Bruxelles; le importazioni di carne suina da Canada e Messico, che aderiscono come il Giappone al Partenariato trans-Pacifico, sono aumentate invece di quasi il 20 per cento. I due accordi regionali di libero scambio hanno creato vasti blocchi commerciali che offrono alternative ai prodotti agricoli e industriali statunitensi gravati da tariffe meno onerose. Il Giappone abbatterà ulteriormente i dazi a carico delle importazioni di carne dai paesi del Tpp-11 a partire dal mese prossimo. A Washington, frattanto, aumentano le pressioni da parte degli agricoltori Usa affinché il governo Usa metta maggiormente sotto pressione il Giappone, quando i due paesi avvieranno i negoziati per un accordo commerciale bilaterale. (segue) (Was)