Usa-Giappone: posizioni ancora distanti su tariffe auto e prodotti agricoli (7)

- Giappone e Stati Uniti hanno faticato sinora a stabilire un calendario per i negoziati bilaterali tesi a definire un accordo commerciale bilaterale, a causa del protrarsi dei colloqui sul commercio tra Stati Uniti e Cina che, stando almeno alle ultime indiscrezioni, potrebbero proseguire almeno sino al mese di giugno. Sia Tokyo che Washington puntavano ad avviare i negoziati il mese scorso, come anticipato durante una recente audizione al Senato federale usa dal rappresentante del Commercio di quel paese, Robert Lighthizer. La rapida definizione di un accordo sullo scambio di beni (Tag) avrebbe potuto arrecare benefici politici ai leader di entrambi i paesi, e in particolare al presidente Donald Trump, che fatica a incassare successi di alto profilo in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. (segue) (Was)