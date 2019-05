Usa-Giappone: posizioni ancora distanti su tariffe auto e prodotti agricoli (8)

- Anche il Giappone, dopo aver esercitato per mesi una resistenza passiva alle richieste di Washington, pare deciso ad affrontare i negoziati nella maniera più rapida e indolore possibile, contando anche sul fatto che regalare un successo all’inquilino della Casa Bianca possa ammorbidirne le richieste nei confronti di Tokyo. Il governo e il mondo economico giapponesi, del resto, si preparano ormai da tempo all’avvio delle discussioni con gli Usa, anche per scongiurare il rischio di dazi all’industria dell’auto nazionale. (segue) (Was)