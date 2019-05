Nepal: banditi sistemi di pagamento elettronici cinesi Alipay e WeChat Pay (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio questa settimana, la società cinese China Communications Services International ha iniziato a posare la fibra ottica lungo un'autostrada che collega il confine orientale e quello occidentale del Nepal, in collaborazione con Nepal Telecom (Nt), uno dei maggiori fornitori di servizi di telecomunicazione del paese himalayano. L'azienda cinese, riferisce l'agenzia ufficiale di stampa "Xinhua", è stata incaricata della posa di 555 chilometri di fibra per un totale di 2.179 chilometri, da Chiyabhanjyang, nel distretto orientale di Panchthar, ad Arughat nel distretto occidentale di Gorkha, lungo l'autostrada Mid-Hill. Una volta completata la posa, la fibra ottica consentirà ai nepalesi l'accesso ad alta velocità a internet e ai servizi mobili. Il primo ministro nepalese Khadga Prasad Sharma Oli ha partecipato ieri alla cerimonia per l'inizio dei lavori a Galchhi, nel distretto di Dhading, a ovest di Katmandu. (segue) (Inn)