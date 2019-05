Nepal: banditi sistemi di pagamento elettronici cinesi Alipay e WeChat Pay (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre la società cinese è responsabile della posa delle fibre ottiche nella provincia nel Nepal centrale, una società sudcoreana e una società di joint venture nepalese sono responsabili della posa della fibra nella regione orientale del paese. Secondo Nepal Telecom, l'obiettivo principale è costruire una strada dell'informazione lungo l'autostrada Mid-Hill, un'infrastruttura essenziale per promuovere un governo più telematico nei settori dell'istruzione, del commercio, dell'agricoltura e della sanità e per sviluppare città intelligenti. Durante la cerimonia di inaugurazione, Oli ha affermato che la realizzazione del progetto contribuirà a trasformare il paese himalayano in "Nepal digitale", come previsto dal governo. "Ciò contribuirà a espandere i servizi internet ad alta velocità e avrà un ruolo nella modernizzazione del paese", ha affermato il premier. Gokul Prasad Baskota, ministro delle Comunicazioni e delle tecnologie informatiche, ha aggiunto che la connettività con fibra ottica favorirà l'espansione di internet tra la popolazione, quasi metà, che attualmente ne è priva. (segue) (Inn)