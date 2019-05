Nepal: banditi sistemi di pagamento elettronici cinesi Alipay e WeChat Pay (4)

- L'ambasciatore cinese in Nepal, Hou Yanqi, ha spiegato che il coinvolgimento di un'azienda cinese nella posa di fibra ottica in Nepal è parte della crescente cooperazione tra i due paesi nei settori della tecnologia dell'informazione. Gli appaltatori dovrebbero completare la posa nei prossimi due anni. Il lavoro coprirà 35 distretti su 77 totali del paese. Oltre alla posa della fibra, China Communications Services International ha recentemente ottenuto un altro contratto, per l'installazione di una rete di accesso radio per Nepal Telecom e per l'espansione del servizio 4G. Un'altra società cinese, Zte, ha stipulato un contratto per lo sviluppo della rete principale per il servizio 4G nel paese. (Inn)