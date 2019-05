Imprese: Mitsubishi Motor, nuovo ad promette di concentrarsi sulle alleanze (3)

- All’inizio di maggio Nissan ha rivisto al ribasso gli obiettivi di vendite nel piano manageriale sessennale sino all’anno fiscale 2022, un ulteriore segnale dell’abbandono da parte dell’azienda delle strategie espansive adottate dall’ex presidente Carlos Ghosn. L’azienda con sede a Yokohama intende illustrare le revisioni del piano in occasione di una conferenza stampa il prossimo 14 maggio, in concomitanza con la pubblicazione dei risultati finanziari dell’anno fiscale 2018, concluso lo scorso marzo. Il piano manageriale di medio termine annunciato nel novembre 2017 prevede ad oggi un aumento delle vendite annue di 3.700 miliardi di yen (33,6 miliardi di dollari), pari a circa il 30 per cento, sino a 16.500 miliardi di yen entro l’anno fiscale 2022. Secondo fonti aziendali citate dalla stampa giapponese, l’obiettivo verrà abbassato a 14mila miliardi di yen. (segue) (Git)