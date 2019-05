Giappone: 347 stranieri superano esami per l’impiego nel settore dei servizi alimentari

- Quasi 350 cittadini stranieri che hanno presentato domanda di residenza in Giappone nell’ambito del nuovo sistema di visti lavorativi, introdotto ad aprile, hanno superato gli esami di qualificazione per l’impiego nell’industria dei servizi alimentari. Lo ha annunciato ieri l’Organizzazione per la valutazione delle competenze tecniche dei lavoratori stranieri, istituita in seno al ministero del Lavoro per gestire la selezione Il primo gruppo di candidati per l’impiego nel settore dei servizi alimentari contava in tutto 470 candidati: ha dunque superato la selezione il 75,4 per cento degli stranieri che hanno presentato domanda. Gli esami si sono tenuti il mese scorso a Tokyo e Osaka. (segue) (Git)