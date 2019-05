Difesa: caccia F-22 Usa intercettano bombardieri russi al largo della costa dell'Alaska

- Aerei da combattimento statunitensi hanno intercettato ieri, 20 maggio, sei aerei russi al largo della costa dell'Alaska, che sono stati tenuti sotto controllo fino a quando non hanno lasciato la regione. Lo ha riferito oggi in una dichiarazione il Norad (North American Aerospace Defense Command). I caccia F-22 hanno intercettarono quattro bombardieri e due aerei da caccia russi che erano entrati nell'area designata come zona di identificazione della Difesa aerea dell'Alaska. "I bombardieri e i combattenti russi sono rimasti nello spazio aereo internazionale e in nessun momento gli aerei sono entrati nello spazio aereo degli Stati Uniti o in quello canadese", ha riferito il Norad. Il Norad, con sede nella base aerea Peterson, vicino a Colorado Springs, in Colorado, è una forza congiunta statunitense e canadese responsabile della protezione dello spazio aereo nordamericano. (Was)