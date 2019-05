Usa: “Russiagate”, Camera emette mandati per ex funzionari Casa Bianca Hicks e Donaldson

- La commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha emesso dei mandati di comparizione nei confronti di Hope Hicks e Annie Donaldson, ex funzionari della Casa Bianca, in relazione all'indagine sul presidente Donald Trump per possibile ostacolo alla giustizia, corruzione e abuso di potere. La citazione in giudizio di Hicks, l'ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, e Donaldson, vice consigliere della Casa Bianca, includono la richiesta di documenti e le loro apparizioni in due audizione pubbliche il mese prossimo. La commissione ha chiesto di fornire i documenti entro il 4 giugno, in modo che Hicks appaia il 19 giugno e Donaldson il 24 giugno. (segue) (Was)