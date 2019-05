Usa: “Russiagate”, Camera emette mandati per ex funzionari Casa Bianca Hicks e Donaldson (2)

- "Le indagini della commissione Giustizia in materia di ostruzionismo, corruzione pubblica e abuso di potere da parte del presidente Trump e della sua amministrazione continueranno", ha detto Il presidente della commissione Giustizia, il democratico Jerry Nadler, in una nota. Sempre in relazione alle indagini della commissione, oggi l'ex consigliere della Casa Bianca Don McGahn ha sfidato, sotto direzione della Casa Bianca, il suo mandato di comparizione non presentandosi per un'udienza programmata. Nadler ha espresso l'intenzione di accusare McGahn di oltraggio al Congresso. (Was)