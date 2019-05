Usa: Trump nominerà Barbara Barrett segretaria dell'Aviazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che nominerà Barbara Barrett, ex presidente della Aerospace Corporation, segretaria dell'Aeronautica degli Stati Uniti d'America. “Sono lieto di annunciare la mia nomina di Barbara Barrett dell'Arizona, ed ex presidente della Aerospace Corporation, a prossimo segretario dell'Aeronautica. Sarà un segretario eccezionale!”, ha scritto oggi, 21 maggio, su Twitter il presidente americano. Barrett, 68 anni, è una pilota di caccia ed è stata la prima pilota donna civile a far atterrare un caccia F-18 su una portaerei. In precedenza Barrett ha prestato servizio nelle amministrazioni Reagan e in quella di George W. Bush, prima come vice amministratore della Federal Aviation Administration (FAA) e successivamente come ambasciatrice degli Stati Uniti in Finlandia. Se confermata dal Senato, sostituirà la segretaria uscente Heather Wilson, che si dimetterà alla fine del mese. (Was)