Usa: manifestazioni in tutto il paese contro stretta di alcuni Stati federali su aborto

- I sostenitori del diritto all'aborto hanno organizzato oggi, 21 maggio, manifestazioni in tutti gli Stati Uniti per protestare contro un'ondata di leggi approvate recentemente da alcuni Stati federali e che limitano severamente la possibilità alle donne di interrompere una gravidanza. Sotto lo slogan “Stop the bans”, più di 400 eventi sono stati programmati proprio per una giornata di mobilitazione nazionale al di fuori delle case e dei tribunali. Le recenti leggi restrittive in materia di aborto approvate da alcuni stati hanno dato il via ad una serie di battaglie legali che potrebbero portare la Corte Suprema a riconsiderare la cosiddetta sentenza “Roe v. Wade”, che riconosce il diritto all'aborto anche in assenza di problemi di salute. Una manifestazione fuori dalla Corte Suprema, ha visto riuniti diversi candidati alle primarie democratiche per le presidenziali del 2020, tra cui il sindaco Pete Buttigieg, Bernie Sanders del Vermont, Kirsten Gillibrand di New York. "Questo è l'inizio della guerra alle donne del Presidente Trump", ha detto Gillibrand alla folla. "Se vuole questa guerra, avrà questa guerra, e perderà". (segue) (Was)