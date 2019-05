Usa-Iran: Shanahan, nessun interesse ad intensificare tensioni con Teheran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha avvertito gli Stati Uniti di "conseguenze dolorose per tutti" in caso di un aggravarsi dell’escalation di tensioni con l’Iran. In un’intervista trasmessa oggi dall’emittente televisiva statunitense “Cnn”, Zarif ha anche accusato gli Stati Uniti di "giocare un gioco molto, molto pericoloso". Le tensioni tra Washington e Teheran sono aumentate dopo che gli Stati Uniti hanno schierato una squadra aeronavale nel Golfo comprendente diverse unità, tra cui la portaerei Uss Abraham Lincoln e bombardieri B52 per contrastare presunte "minacce" iraniane. (Was)