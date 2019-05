Usa: stampa, privilegio esecutivo unico strumento di Trump contro richiesta su dichiarazioni redditi (2)

- Il privilegio esecutivo è il principio che consente al presidente del governo statunitense di non divulgare informazioni o deliberazioni dell'amministrazione nell'interesse pubblico. Venerdì scorso il segretario al Tesoro Steven Mnuchin ha rifiutato di consegnare le dichiarazioni dei redditi di Trump, nonostante la citazione della commissione "Ways and Means" della Camera. Per Mnuchin non esiste uno "scopo legislativo legittimo" nel voler ottenere quelle dichiarazioni dei redditi. (Was)