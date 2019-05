Indonesia: scontri tra Polizia e manifestanti anti-Widodo

- La Polizia indonesiana è ricorsa a gas lacrimogeni per disperdere una manifestazione di oppositori del presidente uscente Joko Widodo a Giacarta questa mattina, all’indomani della pubblicazione dei risultati ufficiali delle elezioni che hanno attribuito un secondo mandato al capo dello Stato. Circa un migliaio di persone hanno protestato sin dal pomeriggio di ieri, denunciando brogli e irregolarità in occasione delle elezioni tenute il mese scorso. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo la mezzanotte per disperdere i manifestanti, e alcuni hanno reagito lanciando sassi e dando alle fiamme automobili. I sostenitori del candidato alla presidenza Prabowo Subianto, avversario di Widodo, hanno in programma una grande manifestazione per oggi pomeriggio, al culmine di due giorni di proteste organizzate; la Polizia ha schierato oltre 8mila agenti nel centro di Giacarta per vigilare sulle proteste e scongiurare eventuali atti terroristici. (segue) (Fim)