Indonesia: scontri tra Polizia e manifestanti anti-Widodo (2)

- Il candidato alla presidenza indonesiana Prabowo Subianto ha annunciato ieri che contesterà formalmente l’esito delle elezioni del 17 aprile scorso presso la Corte costituzionale del paese. L’annuncio segue la proclamazione dei risultati ufficiali del voto da parte della Commissione per le elezioni generali. Secondo i risultati ufficiali, pubblicati ieri, il presidente uscente, Joko Widodo, ha ottenuto il 55 per cento dei consensi, contro il 44,5 per cento del suo avversario Subianto. I dai confermano il risultato anticipato nelle scorse settimane, che attribuiva appunto al presidente uscente circa il 55 per cento dei consensi. Subianto continua a sostenere che le elezioni siano state segnate da brogli e irregolarità. (segue) (Fim)