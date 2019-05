Indonesia: scontri tra Polizia e manifestanti anti-Widodo (7)

- La scorsa settimana l’amministrazione del presidente Widodo ha anche annunciato l’intenzione di rilanciare gli ambiziosi obiettivi di sviluppo infrastrutturale che hanno segnato l’inizio della legislatura ormai conclusa, con un piano da ben 400 miliardi di dollari in progetti sull’intero territorio nazionale. La proposta comporterebbe lo stanziamento dell’immane cifra nell’arco del prossimo quadriennio, tra il 2020 e il 2024. La proposta è stata anticipata in termini generali dal ministro della Pianificazione indonesiano, Bambang Brodjonegoro. Lo Stato indonesiano finanzierebbe direttamente il 40 per cento della cifra complessiva, mentre alle aziende di proprietà pubblica spetterebbe una quota del 25 per cento dell’onere finanziario complessivo; il rimanente 35 per cento verrebbe raccolto dal settore privato. Stando a una prima bozza del piano consultata da “Bloomberg”, circa il 60 per cento dei 400 miliardi di dollari complessivi verrebbe destinato alla realizzazione di infrastrutture dei trasporti, inclusi 25 nuovi aeroporti. (Fim)