Mirandola: fonti Viminale, straniero non espulso perché voleva protezione, per lui scatta decreto Salvini

- Fonti del Viminale riferiscono che lo straniero ritenuto responsabile dei tragici fatti di Mirandola non poteva essere allontanato dal territorio. Al momento della notifica del decreto di espulsione della questura di Roma lo scorso 14 maggio aveva infatti espresso l’intenzione di chiedere asilo. Per questo motivo - spiegano - non è stato allontanato dall’Italia. Ora lo aspetta il carcere. Sarà sottoposto alla procedura accelerata di esame della sua istanza di protezione internazionale secondo quanto stabilito dal decreto Sicurezza, esattamente come per il nigeriano richiedente asilo che stamattina a Torino ha staccato un dito a un poliziotto. (Rin)