Animali: De Priamo (Fd'I), giusto che la Capitale si doti di cimiteri comunali, bene iniziativa Ghera-Figliomeni

- "Lodevole l’iniziativa presentata oggi in Campidoglio dagli esponenti di Fdi Francesco Figliomeni vicepresidente dell’Assemblea Capitolina e Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio, circa le iniziative a favore degli animali d’affezione. E’ giusto che la Capitale si doti di cimiteri comunali per animali, visto che al momento ne esistono soltanto alcuni gestiti da privati con tariffe che non tutti possono permettersi. Auspichiamo che le due proposte di delibera presentate da Fdi e volte sia alla creazione di cimiteri comunali per animali nella nostra Capitale, che alla possibilità di essere sepolti insieme ai propri animali vengano recepite anche dalla maggioranza". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. (Com)