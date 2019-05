Enel: Di Berardino, Mise convochi Regione Lazio a tavolo energia per definire processo riconversione

- "L'uscita dell'Italia dal carbone prevista per il 2025 comporterà per Civitavecchia la riconversione della centrale Enel dal carbone al gas. Una scelta che, nei tempi e nei modi, non ha visto un preventivo coinvolgimento delle amministrazioni locali, compreso quello della regione Lazio. Siamo dinanzi a una vera e propria rivoluzione industriale che va accompagnata e gestita mediante una governance multilivello. Non è ovviamente nostra intenzione voler bloccare il processo ma è necessaria la giusta condivisione del percorso. A tal proposito ho invitato governo, amministrazione locale, parti sociali e Enel a predisporre, insieme, un accordo di programma: si tratta di un 'patto laziale', nel quale convenire e verificare congiuntamente tutti le conseguenze che comporterà il processo di conversione dalle tempistiche alle condizioni di sviluppo nonché alla tutela dell'occupazione dei lavoratori diretti e indiretti". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi Diritti, al termine dell'incontro tenutosi questo pomeriggio presso il Comune di Civitavecchia con rappresentanti delle Istituzioni locali e nazionali, Parti Sociali e Enel. "La strategia elettrica nazionale - prosegue Di Berardino - non può essere portata a compimento se non dentro un piano strategico industriale del Paese che intervenga sulle scelte infrastrutturali, ambientali, industriali. La riconversione della centrale Enel non può in alcun modo determinare la messa in discussione dell'equilibrio industriale, occupazionale e sociale di Civitavecchia. Pertanto ho invitato il governo, rappresentato oggi all'incontro dai sottosegretari allo Sviluppo economico e all'Ambiente, a convocare celermente la Regione Lazio al tavolo dell'energia già costituito presso il Mise".(Com)