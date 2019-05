Mirandola: Salvini, straniero via su primo barcone grazie a mio decreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito allo straniero di Mirandola dopo aver chiarito che non poteva essere espulso in quanto richiedente asilo ha aggiunto: "Aveva dato quattro identità diverse, non è minorenne e grazie al decreto Salvini, va a casa sul primo barcone, troppo comodo l'aereo per certi infami. Grazie al decreto sicurezza questo si può espellere", ha precisato il titolare del Viminale. (Rin)