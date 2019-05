Editoria: Sensi (Pd), M5s in commissione stacca spina a Radio Radicale, battaglia non finisce qui

- Il deputato del Partito democratico, Filippo Sensi, informa su Twitter che "i Cinque stelle in commissione staccano la spina a Radio Radicale non consentendo l’ammissibilità degli emendamenti che la volevano salvare. La battaglia per la radio non finisce qui, contro l’arroganza e la mancanza di dignità di questa maggioranza", conclude. (Rin)