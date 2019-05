Energia: segretario Usa Perry, presto sanzioni contro Nord Stream 2

- Il segretario per l’Energia degli Stati Uniti, Rick Perry, ha dichiarato oggi, 21 maggio, che in un “futuro non troppo lontano” verrà presentato un disegno di legge con delle sanzioni che imporranno restrizioni gravose alle società coinvolte nella realizzazione del Nord Stream 2. Il progetto del gasdotto Nord Stream 2 è stato messo sotto accusa dagli Stati Uniti e da diversi paesi dell’Europa dell’Est, da quelli del Nord e del Mar Baltico, che temono possa aumentare la dipendenza dell’Unione Europea dal gas russo. “L’opposizione al Nord Stream 2 è ancora molto viva e vegeta negli Stati Uniti”, ha detto Perry in una conferenza durante una visita a Kiev per l’insediamento del presidente Volodymyr Zelenskiy. “Il Senato degli Stati Uniti sta per approvare un progetto di legge, l’Assemblea lo approverà, e andrà dal presidente che lo firmerà, e imporrà sanzioni sul Nord Stream 2”, ha dichiarato. (segue) (Was)