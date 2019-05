Energia: Usa, legislatori statali frenano sviluppo energetico offshore

- I legislatori statali Usa stanno contrastando gli sforzi dell'amministrazione Trump per consentire lo sviluppo del gas naturale e del petrolio nell'Atlantico. Ad aprile, come riferisce l'emittente “Fox News”, il Senato della Carolina del Sud ha avanzato una misura che proibirebbe l'uso di fondi statali per qualsiasi progetto di infrastruttura legato allo sviluppo offshore. Anche i legislatori della Virginia hanno preso in considerazione misure simili all'inizio di quest'anno. Una tattica che potrebbe danneggiare le comunità costiere che i legislatori dicono invece di voler proteggere, impedendo la creazione di nuovo posti di lavoro e indebolendo l'energia e la sicurezza nazionale. Sfruttare questi depositi di energia potrebbe sostenere la creazione di 730mila posti di lavoro e generare circa 120 miliardi di dollari di entrate fiscali cumulative per il governo federale nei prossimi 20 anni, riferisce “Fox News”. In Carolina del Sud, lo sviluppo offshore potrebbe aumentare le entrate statali di 3,8 miliardi di dollari, attirare più di 2 miliardi di dollari di investimenti privati e generare quasi 34mila posti di lavoro. In Virginia, invece, potrebbe aumentare le entrate statali di 2 miliardi di dollari e creare quasi 25.000 posti di lavoro. (Was)