Difesa: “Cnbc”, Turchia ha tempo due settimane per evitare sanzioni Usa su acquisto sistema missilistico S-400

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha poco più di due settimane per decidere se completare l'accordo con gli Stati Uniti sull'acquisto degli F-35 o rischiare sanzioni procedendo con l’acquisto del sistema missilistico russo S-400: lo riferisce l'emittente “Cnbc” che cita diverse persone a conoscenza con la questione. Entro la fine della prima settimana di giugno, la Turchia dovrà annullare l’accordo russo e acquistare il sistema di difesa missilistica Patriot di Raytheon o scatterà la rimozione dal programma F-35 di Lockheed Martin, la confisca di 100 jet F-35 promessi, l’imposizione di sanzioni statunitensi e potenziali ripercussioni dalla Nato. L’acquisto degli S-400 russi da parte della Turchia ha portato a una forte polemica con gli Stati Uniti. Il Pentagono sostiene che la presenza degli S-400 sul suolo turco sia incompatibile con quella di altri sistemi d’arma Nato e che potrebbe essere utilizzata dalla Russia per ottenere informazioni cruciali sulla vulnerabilità degli F-35. (Was)