Usa: California contro amministrazione Trump per annullamento finanziamento progetto ferroviario ad alta velocità

- La California ha fatto causa per bloccare l'annullamento di quasi 1 miliardo di dollari destinati al progetto ferroviario ad alta velocità dello stato avanzato dall'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump. La causa è stata intentata oggi, 21 maggio, dopo che l'amministrazione Usa ha revocato il finanziamento la scorsa settimana. Il governatore democratico, Gavin Newsom, ha definito illegale la mossa del governo federale e afferma che si tratta di una vendetta politica per la resistenza della California alle politiche di immigrazione di Trump. Lo stato prevede inoltre di presentare un ordine restrittivo temporaneo per bloccare l'amministrazione dall'assegnare il denaro a un altro progetto. Il finanziamento di 929 milioni di dollari ha come requisito che la California completi un tratto di ferrovia nell'hinterland agricolo della Central Valley, insieme ai lavori ambientali sull'intera linea entro il 2022, ma secondo la Federal Railroad Administration, il dipartimento federale delle Ferrovie, la California non riuscirebbe a rispettare questa scadenza. (Was)