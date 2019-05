Usa-Iran: Shanahan, nessun interesse ad intensificare tensioni con Teheran

- Gli Stati Uniti non hanno alcun interesse ad intensificare le tensioni o ad entrare in guerra contro l'Iran: lo ha detto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Patrick Shanahan, durante un briefing a porte chiuse al Congresso. "La nostra maggiore attenzione a questo punto è quella di prevenire errori di calcolo iraniani, non vogliamo che la situazione degeneri, si tratta di deterrenza, non di guerra, non si tratta di andare in guerra, si tratta di continuare a proteggere il nostro interesse in Medio Oriente", ha detto ieri, 21 maggio, Shanahan ai giornalisti. Il capo del Pentagono, insieme al segretario di Stato Mike Pompeo e altri alti funzionari della Difesa e della sicurezza, sono stati a Capitol Hill per informare Senato e Camera dei rappresentanti sulle minacce iraniane e le misure che l'amministrazione Trump sta adottando per proteggere i suoi interessi nell'aera. (segue) (Was)