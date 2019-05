Usa: stampa, privilegio esecutivo unico strumento di Trump contro richiesta su dichiarazioni redditi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni dei redditi del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, devono essere consegnate al Congresso a meno che il presidente non invochi il privilegio esecutivo: è quanto emerge da un documento riservato dell'Internal Revenue Service (Irs), l’agenzia delle entrate statunitense, ottenuto dal quotidiano “Washington Post”. Trump finora ha rifiutato di consegnare le sue dichiarazioni dei redditi, ma non ha invocato il privilegio esecutivo. Secondo la nota dell'Irs, la divulgazione delle dichiarazioni dei redditi alla commissione "è obbligatoria”, e "l'unica base del rifiuto dell'agenzia nel rispettare la citazione di una commissione sarebbe l'invocazione della dottrina del privilegio esecutivo". (segue) (Was)