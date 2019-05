Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, mercoledì 22 maggio:COMUNEOre 9 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della I Commissione e Controllo di gestione. Odg: Rendiconto del Comune per l'esercizio 2018. Illustrazione delle materie: controllo di gestione, bilancio e programmazione, tributi comunali e trasferimento al comune del catasto terreni e fabbricati, autorizzazioni suolo pubblico, edifici municipali e attività amministrativa relativa al patrimonio immobiliare, facility management, materie relative al personale, all'ordinamento e all'organizzazione uffici.Ore 9.30 - Teatro carcere "Le Nuove": l'assessore ai Diritti assiste alla presentazione della relazione della Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Torino, Monica Gallo. Alle ore 11 avrà luogo un incontro con i giornalisti..Ore 11 - Museo del Cinema: l'assessore all'Ambiente partecipa alla conferenza stampa di presentazione del 22° Festival CinemAmbiente.Ore 11 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della Commissione Diritti e pari opportunità. Odg: Audizione di Gabriella Nobile e di Paola Terrile dell'associazione "Mamme per la pelle". (segue) (Rpi)