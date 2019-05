Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (2)

- Ore 14 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della II Commissione e della VI Commissione. Odg: Audizione di Bicincittà srl (gruppo Comunicare) in merito all'evoluzione e allo stato attuale del servizio di bike sharing to.bike.Ore 16 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della V Commissione e della I Commissione. Odg: Delibera "Istituzione torinese per una educazione responsabile. Rendiconto della gestione 2018".Ore 16 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della V Commissione. Odg: Rendiconto del Comune per l'esercizio 2018. Illustrazione delle materie: Torino città educativa; materie relative all'istruzione e all'edilizia scolastica; asili nido, scuole dell'infanzia, servizi e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza; orientamento scolastico e universitario, centri territoriali permanenti; istituti scolastici municipali.Ore 17 - Parco del Valentino: l'assessore all'Ambiente partecipa alla premiazione del Waste Mob, una gara a squadre per la pulizia delle sponde del Po. Alle 19 la chiusura della manifestazione al Castello del Valentino. (Rpi)