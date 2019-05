Iran-Usa: Zarif, “conseguenze dolorose per tutti” in caso di escalation tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha avvertito gli Stati Uniti di "conseguenze dolorose per tutti" in caso di un aggravarsi dell’escalation di tensioni con l’Iran. In un’intervista trasmessa oggi dall’emittente televisiva statunitense “Cnn”, Zarif ha anche accusato gli Stati Uniti di "giocare un gioco molto, molto pericoloso". Le tensioni tra Washington e Teheran sono aumentate dopo che gli Stati Uniti hanno schierato una squadra aeronavale nel Golfo comprendente diverse unità, tra cui la portaerei Uss Abraham Lincoln e bombardieri B52 per contrastare presunte "minacce" iraniane. "Avere tutti questi apparati militari in un piccolo specchio d’acqua è di per sé soggetto a incidenti soprattutto quando si hanno persone interessate a provocare incidenti, quindi è necessaria un'estrema prudenza e crediamo che gli Stati Uniti stiano giocando un gioco molto, molto pericoloso", ha detto Zarif. L’escalation di tensione è stata alimentata in questi giorni dalle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che in un messaggio su Twitter ha dichiarato che l’Iran verrà distrutto in caso di un attacco agli interessi statunitensi. Ieri Trump ha abbassato i toni sostenendo di essere pronto ad avviare un dialogo con l’Iran se Teheran compirà il primo passo. In merito Zarif ha dichiarato che l’Iran non "parlerà con le persone che hanno infranto le loro promesse", facendo riferimento al ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare iraniano nel maggio dello scorso a al conseguente ripristino delle sanzioni economiche che stanno mettendo in ginocchio l’economia iraniana.(Res)