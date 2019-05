Monterotondo: Bongiorno, abbraccio forte a Deborah che soffre ancora

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, in merito ai fatti di Monterotondo in provincia di Roma scrive su Twitter: "La violenza domestica non è una violenza minore, eppure troppe volte viene tollerata per anni. Un abbraccio a Deborah che soffre ancora". (Rin)