Egitto: Al Sisi ordina applicazione piano inclusione finanziaria e trasformazione digitale

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha ordinato di accelerare l'attuazione di un piano nazionale di inclusione finanziaria e di trasformazione digitale. Lo ha annunciato il portavoce presidenziale Bassam Radi in una nota su “Facebook” al termine dell’incontro tra Al Sisi e il ministro delle Finanze Mohamed Maait. L'incontro ha affrontato l'uso della tecnologia digitale in tutte le transazioni governative e delle autorità fiscali del paese per combattere l'evasione fiscale. Il piano mira principalmente a integrare l'economia informale che rappresenta il 40 per cento dell'intera economia nazionale.(Cae)