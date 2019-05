Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNEConferenza stampa e visita in anteprima "Circo Massimo experience". Intervengono il vicesindaco di Roma Luca Bergamo, la sovrintendente capitolina ai beni culturali Maria Vittoria Marini Clarelli, la presidente di Zètema progetto cultura Francesca Iacobone, l'amministratore unico Gsnet Italia srl Massimo Spaggiari.Circo Massimo, ingresso da viale Aventino (ore 12)L’assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale Linda Meleo partecipa alle iniziative di formazione nella scuola primaria sui temi della sicurezza stradale e mobilità sostenibile "La città che vorrei. Decoro, Sicurezza, Resilienza".Aranciera di San Sisto, ingresso via di Valle delle Camene 11 – Terme di Caracalla (ore 10)L’assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Carlo Cafarotti partecipa alla mostra "Lo spirito dell'Arte e dei Mestieri" Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia, Asl Roma 1 (ore 17:30)L'assessore a Roma Semplice Flavia Marzano interviene all'evento Pwn Rome "Female Empowerment. Mentoring Program 2019" Campidoglio, Sala della Protomoteca (ore 18:30) (segue) (Rer)