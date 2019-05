Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONEIl governatore del Lazio, Nicola Zingaretti inaugura il parco della Legalità. Presenti, Don Luigi Ciotti, presidente dell’Associazione Libera, Saverio Ordine, Prefetto dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e Giovanni Salvi, Procuratore Generale della Corte di Appello di Roma.Romanina, via di Roccabernarda, 15 (ore 17)L'assessora al Turismo e alle Pari Opportunità della Regione Lazio, Lorenza Bonaccorsi inaugura nel Comune di Ariccia il Centro antiviolenza "Piccoli Passi".Ariccia, ex Ospedale Spolverini, via delle Cerquette, 2 (ore 11)Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, conferisce il riconoscimento "Eccellenza sportiva" all'Asd Velletri C5, squadra della provincia di Roma, e all'Asd Carbognano United 2012, team della provincia di Viterbo, le due società laziali di Calcio A 5, serie C1, che si sono classificate prime nei rispettivi gironi per il campionato 2018/2019 conquistando così la promozione diretta in serie B. Saranno presenti le società e i giocatori della stagione 2018-2019.Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301 (ore 14:30) (segue) (Rer)