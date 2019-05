Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (4)

- VARIEIl parco archeologico del Colosseo presenta la nuova varietà di rosa “Augusta Palatina” un originale ibrido adesso coltivato nel roseto degli horti farnesiani sul colle palatino. Completamente rinnovato, il giardino ripercorre la storia delle rose.La nuova varietà di rosa Augusta Palatina è dedicata a Greta Thunberg.Via Sacra/Arco di Tito (ore 11:30)Il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti incontra la stampa estera.Sede stampa estera, via dell’Umiltà (ore 12:30)Convegno promosso e organizzato da Usb “Salario minimo contro lavoro povero”, al quale parteciperà il presidente dell’Inps Pasquale Tridico.Centro Congressi, via Cavour 50/a (ore 16)Inaugurazione del parco della Legalità. Presenti, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, Don Luigi Ciotti, presidente dell’Associazione Libera, Saverio Ordine, Prefetto dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e Giovanni Salvi, Procuratore Generale della Corte di Appello di Roma.Romanina, via di Roccabernarda, 15 (ore 17) (Rer)