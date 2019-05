Perù: presidente Vizcarra su riforma politica, parlamento privo di "volontà di cambio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto questa mattina in Perù un nuovo fronte di scontro istituzionale legato alla riforma politica promossa dal governo del presidente Martin Vizcarra. Il capo dello stato si è presentato in parlamento, senza preavviso, accompagnando il primo ministro Salvador del Solar e il ministro della Giustizia Vicente Zeballos nella loro decisione di non illustrare alla commissione Affari costituzionali i disegni di legge pensati per riformare il sistema. Il governo aveva infatti denunciato che la commissione, parte di Congresso controllato dalle opposizioni, aveva deciso di stralciare la legge che avrebbe permesso di togliere l'immunità ai parlamentari accusati di corruzione. In parlamento "non c'è la volontà di cambiare", ha detto Vizcarra in una breve conferenza stampa all'uscita dell'aula. il tema della lotta alla corruzione è da tempo al centro dell'agenda politica di un paese in cui quattro ex presidenti affrontano processi per malaffare. (segue) (Brb)