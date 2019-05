Perù: presidente Vizcarra su riforma politica, parlamento privo di "volontà di cambio" (2)

- In "meno di 24 ore, la commissione Affari costituzionali affronta il primo progetto di riforma politica, quello che riguarda l'immunità parlamentare e lo manda in archivio senza neanche l'opzione del dibattito, senza la possibilità che sia illustrata dall'esecutivo, senza aprire a un dibattito profondo", ha denunciato Vizcarra citato da "El Comercio". "Questo tipo di atteggiamenti indica che non c'è volontà di cambio", ha detto il presidente esortando il parlamento a trattare "con responsabilità e senza inganni" i disegni di legge, mettendosi al servizio del paese e non a quelli di "interessi privati". Vizcarra ha ricordato che il governo di del Solar aveva trasmesso al legislativo i dodici progetti di legge un mese fa e da allora "non si è fatto praticamente nulla". Ed è quindi tornato ad attaccare la commissione ricordando che il testo sull'immunità parlamentare aveva già raccolto il via libera dai partiti convocati sul tema in un incontro al palazzo di governo. (segue) (Brb)