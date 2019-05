Perù: presidente Vizcarra su riforma politica, parlamento privo di "volontà di cambio" (3)

- Oltre alla possibilità concessa alla Corte suprema di revocare l'immunità parlamentare, il governo intende procedere con altri interventi. Si parla di cancellare la raccolta delle firme per registrare i partiti politici, operazione sempre complessa e che secondo i promotori si presta a "pratiche non adeguate", di introdurre condizioni per azzerare le formazioni politiche, come per esempio un numero troppo basso di consensi raccolto alle elezioni. Al tempo stesso si pensa di rafforzare la democrazia interna dei partiti con l'introduzione di primarie - simultanee - per la selezione di candidati alle cariche soggette a voto popolare. Ci sono poi modifiche alle condizioni di vacanza del presidente della repubblica e al sistema elettorale con - tra l'altro - l'eliminazione del voto di preferenza in liste composte attraverso le primarie e rispettando il 50 per cento delle "quote rosa". (segue) (Brb)