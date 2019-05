Perù: presidente Vizcarra su riforma politica, parlamento privo di "volontà di cambio" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine si pensa di introdurre due nuove circoscrizioni elettorali, una per i peruviani all'estero e una per i popoli indigeni, aumentando il numero di parlamentari - dell'organismo monocamerale - da 130 a 133. Ai condannati in primo grado di revoca il diritto all'elettorato passivo, mentre a tutti i candidati verrebbe richiesta la dichiarazione giurata patrimoniale. L'insieme delle riforme, alcune delle quali dovrebbe anche incidere sul dettato costituzionale, prevede inoltre che il candidato a presidente della Repubblica possa aspirare a un seggio nel Congresso. (Brb)