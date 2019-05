Processo Cucchi: Conte, costituzione parte civile atto dovuto per giustizia, verità e tutela istituzioni

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, informa su Twitter: "In questi giorni ho firmato il via libera al ministero della Difesa, al ministero dell’Interno e all'Arma dei Carabinieri a costituirsi parte civile nel procedimento sui presunti depistaggi riguardo la morte di Stefano Cucchi". Il premier quindi spiega: "E' un segnale importante. Un atto dovuto per la legittima e sacrosanta richiesta di giustizia e verità della sorella Ilaria e dei genitori, per tutelare il ruolo delle istituzioni e di quelle Forze dell'ordine che ogni giorno, con dedizione, garantiscono la sicurezza del paese. La fiducia dei cittadini nelle istituzioni dello Stato deve essere sempre preservata - puntualizza il capo del governo -. Anzi, ogni giorno dobbiamo agire affinché questa fiducia sia sempre più rafforzata".(Rin)