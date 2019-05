Mirandola: M5s, perché killer non è stato espulso?

- "Questa mattina un pazzo ha dato fuoco agli uffici della Polizia locale a Mirandola uccidendo due persone", è quanto si legge sul blog delle Stelle. "Dal Viminale abbiamo sentito dire sempre la stessa cosa: porti chiusi. Bene, peccato che la persona in questione, di origini nordafricane, era già in Italia, proprio come il folle che a San Donato milanese assalì un bus pieno di bambini - evidenzia il post - E non solo era già in Italia, ma aveva anche una notifica di espulsione non attuata. In sostanza non doveva nemmeno starci nel nostro paese e il Viminale che fa? Invece di spiegare perché non lo ha espulso fa campagna elettorale? E' assurdo - rimarcano dal blog - Quest'uomo era peraltro già stato fermato alla stazione Termini di Roma il 14 maggio. Chi si occupa della sicurezza interna? Il ministro degli Interni. Chi deve rispondere se un delinquente è libero di circolare in Italia compiendo delle stragi? Il ministro degli Interni, nessun altro!", conclude il post M5s. (Rin)