Cile: Ocse riduce previsioni di crescita per guerra commerciale Usa-Cina e instabilità regionale

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (Ocse) ha ridotto le previsioni di crescita per il Cile portandole per il 2019 dal +3,7 per cento al +3,3 e per il 2020 dal 3,7 al 3,3. A rallentare l'economia, si legge nel rapporto semestrale dell'organismo, soprattutto "un ambiente esterno caratterizzato da tensioni commerciali e instabilità regionali, oltre a una normalizzazione più rapida del previsto della politica monetaria statunitense. Il documento sottolinea ad ogni modo che "la crescita rimarrà solida sulla scia di solidi fondamentali macroeconomici". Rimarrà "sostenuto" il livello di investimenti, aiutato da "condizioni di finanziamento favorevoli" e "prezzo del rame alto, mentre per quanto riguarda il mercato interno "un contesto di inflazione bassa e stabile e la maggiore creazione di posti di lavoro sosterranno il consumo privato". L'Ocse non si aspetta inoltre una grande spinta né dalla spesa pubblica né dalle esportazioni. (segue) (Abu)