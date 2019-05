Cile: Ocse riduce previsioni di crescita per guerra commerciale Usa-Cina e instabilità regionale (2)

- Sul fronte dei suggerimenti, l'organismo per la cooperazione sottolinea l'importanza dell'approvazione di riforme strutturali che il governo ha presentato in questi mesi in parlamento. "Il ritardo nell'attuazione della prevista riforma fiscale e l'incertezza che ne deriverebbe potrebbe portare anche a una crescita più debole", mentre " la piena attuazione dell'ambizioso programma di riforme strutturali potrebbe aumentare gli investimenti più del previsto" si legge nel documento. PIù in generale secondo l'Ocse, "l'approvazione e l'attuazione di importanti riforme strutturali porterebbe a prospettive di crescita più favorevoli e ad una maggiore inclusività". Secondo l'organismo inoltre "la politica monetaria deve iniziare ad inasprirsi solo nel 2020" in previsione di un contesto internazionale più complesso. Il deficit strutturale strutturale si ridurrà moderatamente, secondo il percorso fiscale a medio termine fissato dalle autorità, ponendo il rapporto debito / PIL su un percorso discendente. (Abu)